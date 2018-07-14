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11:14, 14 июля 2018 363
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Рязанец приехал на «Поле чудес» вместе с внуком. Видео

Рязанец приехал на «Поле чудес» вместе с внуком. Видео

Рязанец Алексей Прохоров приехал на «Поле чудес» вместе с внуком. Передачу показали в эфире в пятницу, 13 июля.

Прохоров начал с «комплиментов»: подарил цветы двум женщинам-участницам. Он рассказал, что работает водителем. «Всю жизнь за рулем! 15 лет чисто по командировкам, всю Россию вдоль и поперек проехал», — отметил мужчина.

Он передал привет своим родственникам, друзьям, «всем гармонистам России» и коллегам по гаражу. По просьбе рязанца последних поприветствовал и ведущей передачи.

Леонид Якубович признался, что с Рязанью у него связаны «приятнейшие воспоминания».

«Все прошлое лето я провел в Рязанской области: какая прелесть, какой малиновый фестиваль, казаки какие! Какой хор в казачьем хуторе! Потрясающе!» — восхитился он.

Якубович посоветовал всем съездить в Касимов: там его особенно поразил музей самоваров.

Алексей Прохоров пригласил телеведущего приехать в Рязань в День ВДВ. Он привез ему тельняшку и берет.

«Приехать приеду, но надевать (тельняшку и берет — прим. ред.) не имею права», — сказал Якубович.

Рязанец рассказал спел песню «Не грусти, калина». Музыкальный подарок подготовил и его внук Александр.

Пройти в финал Прохорову не удалось.

Напомним, Якубович приезжал на фестиваль «Малина-2017», посадил самолет в Сасове, попробовал картофель в Пителинском районе, в Скопине станцевал вальс в центре города и пытался вылечиться от игромании, в Елатьме покатался на тракторе и подарил многодетной шиловской семье стиральную машину. После он признался, что потолстел во время турне по Рязанской области.

Смотрите фрагмент с рязанцем с 14 минуты


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