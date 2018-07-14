Рязанка нашла у турбазы в Ласкове открытые очистные сооружения. Фото

Рязанка нашла у турбазы «Комета» в Ласкове открытые очистные сооружения. По ее словам, полные воды глубокие колодцы и бетонные бассейны находятся в 30 километрах от дороги.
Во «ВКонтакте» женщина
«Руководители турбазы знают об этом ужасе, обещают по телефону поставить забор осенью. Однако сейчас туристический сезон, народу много, и я всех предупреждаю: пожалуйста, следите за детьми и питомцами, — написала автор снимков на своей
Рязанка отметила, что видела неподалеку много подростков. Она указала опасное место на карте, которой также поделилась со своими подписчиками.