Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:15, 14 июля 2018 176
 0    0

Рязанка нашла у турбазы в Ласкове открытые очистные сооружения. Фото

Рязанка нашла у турбазы в Ласкове открытые очистные сооружения. Фото

Рязанка нашла у турбазы «Комета» в Ласкове открытые очистные сооружения. По ее словам, полные воды глубокие колодцы и бетонные бассейны находятся в 30 километрах от дороги.

Во «ВКонтакте» женщина рассказала, что звонила директору «Кометы», которая подтвердила ей, что сфотографированные колодцы и бассейны — не объекты пожарной безопасности, а очистые сооружения.

«Руководители турбазы знают об этом ужасе, обещают по телефону поставить забор осенью. Однако сейчас туристический сезон, народу много, и я всех предупреждаю: пожалуйста, следите за детьми и питомцами, — написала автор снимков на своей странице в Facebook. — Из этих бассейнов и колодцев не выберется и взрослый человек».

Рязанка отметила, что видела неподалеку много подростков. Она указала опасное место на карте, которой также поделилась со своими подписчиками.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:15, 14 июля 2018
Рязанка нашла у турбазы в Ласкове открытые очистные сооружения. Фото
21:58, 13 июля 2018
Владимира Этуша госпитализировали в Москве
21:23, 13 июля 2018
Продажу билетов в Рязанский цирк начнут в начале августа
18:24, 13 июля 2018
Рязанцы спасли мужчину от падения с моста 2
17:44, 13 июля 2018
Перед выходными рязанские спасатели усилили профилактические мероприятия
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 356 915
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 988
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 599
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
10:06, 9 июля 2018 27 540
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
18:45, 30 июня 2018 27 223
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум