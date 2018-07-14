На пешеходной улице Рязани забили «гейзеры»

Утром в субботу, 14 июля, на улице Почтовой забили «гейзеры». О них рассказали в аккаунте Instagram одного из местных заведений.
Между брусчаткой на пешеходной улице Рязани появились фонтанчики воды.
Подробности аварии пока неизвестны.
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Утром в субботу, 14 июля, на улице Почтовой забили «гейзеры». О них рассказали в аккаунте Instagram одного из местных заведений.
Между брусчаткой на пешеходной улице Рязани появились фонтанчики воды.
Подробности аварии пока неизвестны.
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