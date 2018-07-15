В Касимове начала разрушаться недавно построенная ротонда. Фото

В Касимове Рязанской области начала разрушаться недавно построенная ротонда. Фотографии опубликовали в группе «
По словам автора поста, парк культуры и искусств в городе благоустроили чуть меньше года назад в рамках программы «Комфортная городская среда».
Он отметил, что трещины по ротонде, установленной в парке, пошли ранней весной. «Тут и там неоднократно мелькали сводки, что недоработки выявлены, что нарушения будут устранены и все в таком духе», — добавил он.
По фотографиям видно, что это «уже не просто усадочные трещины. „Едет“ основание ротонды».
Автор призвал местных жителей отказаться от посещения ротонды, так как это «реальная угроза жизни».