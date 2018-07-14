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20:07, 14 июля 2018 494
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Рязанцы послушали хиты групп Nirvana, Queen и AC/DC. Фото

Рязанцы послушали хиты групп Nirvana, Queen и AC/DC. Фото

В субботу, 14 июля в 18:00 в городском парке на улице Ленина прошел молодежный концерт под открытым небом в рамках проекта «Арт-субботник».

Мероприятие проводиться уже третий сезон. Концерт под названием «Спорт и рок» был приурочен к закрытию чемпионата мира по футболу.

Рязанцы услышали рок-хиты Тины Тернер, групп Nirvana, Queen, и AC/DC. Музыкант Кирилл Юсупов порадовал зрителей авторскими песнями под аккомпанемент укулеле, а завершило концерт выступление рязанской рок-группы Flite.

Все желающие могли сделать аквагрим и сфотографироваться с символом ЧМ-2018 — Забивакой.


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