Рязанцы послушали хиты групп Nirvana, Queen и AC/DC. Фото

В субботу, 14 июля в 18:00 в городском парке на улице Ленина прошел молодежный концерт под открытым небом в рамках проекта «Арт-субботник».
Мероприятие проводиться уже третий сезон. Концерт под названием «Спорт и рок» был приурочен к закрытию
Рязанцы услышали рок-хиты Тины Тернер, групп Nirvana, Queen, и AC/DC. Музыкант Кирилл Юсупов порадовал зрителей авторскими песнями под аккомпанемент укулеле, а завершило концерт выступление рязанской рок-группы Flite.
Все желающие могли сделать аквагрим и сфотографироваться с символом ЧМ-2018 — Забивакой.