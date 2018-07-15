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16:08, 15 июля 2018 195
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В Рязани «десятка» влетела в иномарку

В Рязани «десятка» влетела в иномарку

В Рязани «десятка» влетела в иномарку. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в воскресенье, 15 июля, около ТЦ «Лента» в Борках. ВАЗ-2110 врезался в Datsun.

Официальной информации об аварии пока нет.

Фото Максима Быкова


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