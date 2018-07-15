В Рязани «десятка» влетела в иномарку. Фотографию опубликовали в группе «
ДТП произошло в воскресенье, 15 июля, около ТЦ «Лента» в Борках. ВАЗ-2110 врезался в Datsun.
Официальной информации об аварии пока нет.
Фото Максима Быкова
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани «десятка» влетела в иномарку. Фотографию опубликовали в группе «
ДТП произошло в воскресенье, 15 июля, около ТЦ «Лента» в Борках. ВАЗ-2110 врезался в Datsun.
Официальной информации об аварии пока нет.
Фото Максима Быкова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»
|
cледующая новость →В Касимове начала разрушаться недавно построенная ротонда. Фото
С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.