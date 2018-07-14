Бельгия завоевала третье место на чемпионате мира по футболу. Встреча с Англией в субботу, 14 июля, на стадионе в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:0.
Команды уже встречались в третьем туре группового этапа, но выставили не самые основные составы: Бельгия победила благодаря голу Янузая.
В игре за третье место защитник сборной Бельгии Тома Менье открыл счет на 4-й минуте игры. На 82-й минуте Эдэн Азар удвоил преимущество.
Отметим, что бельгийцы никогда не поднимались выше четвертого места на турнире.
Финал ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, в московских «Лужниках». Сборные Франции и Хорватии встретятся на поле в 18:00.
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