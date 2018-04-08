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20:11, 8 апреля 2018 361
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Пасха и День театра. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

Пасха и День театра. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.

Во вторник, 3 апреля, в Рязани прошел большой капустник, посвященный международному Дню театра. Свои выступления показали артисты театра драмы, кукол, музыкального театра и ТЮЗа.

В среду, 4 апреля, на площади Победы открылась пасхальная ярмарка. А в Великий четверг корреспондент RZN.info отправился в пекарню при рязанской епархии, чтобы узнать, как пекут куличи.

В пятницу, 6 апреля, Николай Любимов встретился с участниками команды КВН училища ВДВ «Умные люди». Ранее рязанские курсанты поучаствовали в Премьер-лиге телевизионной игры.

Вечером 6 апреля рязанцы прошли крестным ходом с плащаницей вокруг Христорождественского собора. А в ночь на воскресенье там состоялась божественная литургия.

Также на прошедшей неделе корреспондент RZN.info провел один день с бригадой скорой помощи и рассказал об этом в нашей публикации.

Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной, Валерия Михайленко


© RZN.info

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