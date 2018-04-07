Рязанцы прошли крестным ходом с плащаницей. Фоторепортаж

Вечером 6 апреля рязанцы прошли крестным ходом с плащаницей вокруг Христорождественского собора,
Плащаницу (ткань с изображением тела Христа в гробу) обнесли вокруг главного храма епархии под погребальный звон колоколов и пение «Святый Боже».
«В Великий Пяток утреня носит скорбный характер, но при этом на службе уже звучит весть о женах-мироносицах, пришедших ко гробу», — отметили на сайте.
После службы плащаницу вернули на середину храма. Она пробудет там до позднего вечера Великой субботы.
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