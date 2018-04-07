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10:44, 7 апреля 2018 281
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Рязанцы прошли крестным ходом с плащаницей. Фоторепортаж

Рязанцы прошли крестным ходом с плащаницей. Фоторепортаж

Вечером 6 апреля рязанцы прошли крестным ходом с плащаницей вокруг Христорождественского собора, сообщил сайт Рязанской епархии.

Плащаницу (ткань с изображением тела Христа в гробу) обнесли вокруг главного храма епархии под погребальный звон колоколов и пение «Святый Боже».

«В Великий Пяток утреня носит скорбный характер, но при этом на службе уже звучит весть о женах-мироносицах, пришедших ко гробу», — отметили на сайте.

После службы плащаницу вернули на середину храма. Она пробудет там до позднего вечера Великой субботы.

Напомним, в ночь на Пасху в Рязани продлят работу общественного транспорта.

Ранее корреспондент RZN.info узнал, как готовят главные символы Светлого Христова Воскресения в пекарне при епархии.

Фото сайта Рязанской епархии


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1 день назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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