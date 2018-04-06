Любимов встретился с «Умными людьми»

Губернатор Николай Любимов встретился с участниками команды КВН училища ВДВ «Умные люди».
Глава региона признался, что «не успел надеть тельняшку», но выразил надежду, что это не помешает диалогу. Также в разговоре он поинтересовался о дальнейших планах и призвал не «опускать» рук.
«Жюри и зрители были к нам не готовы и мы сами еще чувствовали себя чужими. Но потихонечку освоились и обзавелись полезными знакомствами», — поделился один из кавээнщиков. Любимов, в свою очередь, пообещал помочь команде со следующими выступлениями.