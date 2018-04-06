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17:27, 6 апреля 2018 491
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Любимов встретился с «Умными людьми»

Любимов встретился с «Умными людьми»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов встретился с участниками команды КВН училища ВДВ «Умные люди».

Глава региона признался, что «не успел надеть тельняшку», но выразил надежду, что это не помешает диалогу. Также в разговоре он поинтересовался о дальнейших планах и призвал не «опускать» рук.

«Жюри и зрители были к нам не готовы и мы сами еще чувствовали себя чужими. Но потихонечку освоились и обзавелись полезными знакомствами», — поделился один из кавээнщиков. Любимов, в свою очередь, пообещал помочь команде со следующими выступлениями.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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