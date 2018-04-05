Куличи Рязанского кремля

В четверг, 5 апреля, православные христиане отмечают Чистый (Великий) четверг. В этот день страстной недели принято наводить порядок дома, красить яйца и выпекать куличи.

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

Свою активную работу она начала совсем недавно. Летом рядом с ризницей храма Спаса-на-Яру открылась пекарня, которая начала готовить постную продукцию не только для епархии, но и на продажу.

«Мы часто ходим в храм и молимся. Но для нас выпечка — это работа, а не послушание, — отметили работницы пекарни. — Она нам приносит удовольствие. У нас все на доверии, все знают свое дело».

В небольшом душном помещении ежедневно с семи утра трудятся по два человека. Особенно загруженными получаются выходные перед воскресной службой, когда выпечка пользуется большим спросом.

«Мы начинали с приготовления пирогов, потом занялись хлебом. Вся продукция постная, мы готовим даже морковные, чайные и шоколадные тортики», — рассказали собеседницы.

К празднику Пасхи печь здесь занята куличами и кексами. Все готовится строго по рецепту, секрет которого журналисту открывать отказались.

Тесто замешивают в 30-килограммовой посуде, для куличей в него добавляют яйца, маргарин и изюм. Затем оно распределяется по формам разных размеров и отправляется в печь на 40 минут. «Перед запеканием тесто немного стоит в форме, около 20 минут. Так оно набирается сил и становится пышным и воздушным», — поделились работницы пекарни.

После того, как готовые куличи немного остыли, их смазывают сбитым белком и украшают кондитерской посыпкой.

За день перед праздником Пасхи пекарня готовит около 600 куличей и кексов. Оттуда они отправятся в Рязанскую епархию, местные храмы и несколько торговых палаток. «Наша продукция всем нравится, ее все хвалят», — подчеркнули собеседницы.

Высоко оценила хлеб, куличи и пироги пекарни Рязанской епархии и редакция RZN.info.