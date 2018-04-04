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12:07, 4 апреля 2018 579
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Рязанские артисты отпраздновали День театра. Фоторепортаж

Рязанские артисты отпраздновали День театра. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани прошел большой театральный капустник, посвященный международному Дню театра. Праздник «В четыре руки» состоялся на сцене театра драмы во вторник, 3 апреля.

На мероприятии выступил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, который поздравил всех работников театра и преданных зрителей: «Это один их самых ярких и замечательных праздников и сегодня поздравить хочется всех: от тех, кто впервые выходит на эту сцену, до тех, кто уже заслуженные, народные ветераны сцены, потому что театр — это наша вечная любовь».

В рамках торжественной части он вручил памятные знаки, благодарности и грамоты от правительства области почетным театральным служащим.

Полуторачасовое празднование прошло в неформальной обстановке. Со своими капустниками выступили артисты театра драмы, кукол, музыкального театра и ТЮЗа. В него вошли не только сценки, но и интерактив со зрителями, а также танцы в образах литературных героев под современные композиции, такие как «Розовое вино».

Стоит отметить, что каждое выступление артистов сопровождалось радостным смехом зрительного зала.

Напомним, что ранее празднование Дня театра перенесли с 27 марта на 3 апреля в связи со всероссийским трауром по погибшим на пожаре в Кемерове.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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