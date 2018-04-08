Рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

В воскресенье, 8 апреля, рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. В полночь состоялась божественная литургия, которую возглавил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
В ночь с 7 на 8 апреля собор заполнили десятки горожан, некоторые пришли с детьми. Прозвучали первые фразы «Христос Воскресе» и «Воистину воскресе».
Перед началом богослужения рязанцы со свечами в руках прошли Крестный ход вокруг собора. В торжественном шествии поучаствовал и губернатор Николай Любимов. Позднее он также посетил литургию.