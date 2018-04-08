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9:07, 8 апреля 2018 1 016
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Рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

Рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 8 апреля, рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. В полночь состоялась божественная литургия, которую возглавил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В ночь с 7 на 8 апреля собор заполнили десятки горожан, некоторые пришли с детьми. Прозвучали первые фразы «Христос Воскресе» и «Воистину воскресе».

Перед началом богослужения рязанцы со свечами в руках прошли Крестный ход вокруг собора. В торжественном шествии поучаствовал и губернатор Николай Любимов. Позднее он также посетил литургию.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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