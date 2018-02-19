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8:08, 19 февраля 2018 1 396
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Масленица и умерший на улице пенсионер. Обзор новостей за выходные, 17-18 февраля

Масленица и умерший на улице пенсионер. Обзор новостей за выходные, 17-18 февраля

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Закончилась очередная неделя февраля. Пришло время вспомнить, что случилось в выходные.

17 и 18 февраля рязанцы отмечали Масленицу. На гуляниях губернатору Николаю Любимову подарили блинных кукол. Праздник на площади Ленина завершился сожжением чучела. Смотрите фоторепортаж.

В Рязани презентовали проекты благоустройства городских парков. В мэрии обсудили предварительные эскизы, которые подготовили архитекторы.

Создание прохода под мостом на Лыбедском бульваре перенесли на 2019 год.

В субботу стало известно, что в рязанских парках появятся камеры видеонаблюдения, а на еще пяти рязанских маршрутах — электронные терминалы.

Индустриальный парк на выезде из Рязани примет резидентов в 2019 году.

Не обошлось без печальных новостей. В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер. В региональном минздраве сообщили, что «скорая» ехала к упавшему мужчине меньше десяти минут. Следователи назвали предварительную причину смерти пожилого рязанца. Еще одна рязанка получила травму, поскользнувшись во дворе. Рязанский казак скончался от полученного в Сирии ранения. Алексея Митина похоронили на Богородском кладбище.

Об авариях. Участник ДТП в центре Рязани убежал с места происшествия, а из-за аварии на Северной окружной образовалась крупная пробка.

Тем временем поисковик помог рязанке найти деда-участника Великой Отечественной войны.

Немного о спорте: ХК «Рязань» проиграл китайскому «Ценг Тоу» и остался без плей-офф ВХЛ.

В Прощеное воскресенье митрополит Марк призвал верующих начать другую жизнь. Николай Любимов попросил прощения у рязанцев.


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