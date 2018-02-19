Масленица и умерший на улице пенсионер. Обзор новостей за выходные, 17-18 февраля

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Индустриальный парк на выезде из Рязани примет резидентов в 2019 году.
Не обошлось без печальных новостей. В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер. В региональном минздраве сообщили, что «скорая» ехала к упавшему мужчине меньше десяти минут. Следователи назвали предварительную причину смерти пожилого рязанца. Еще одна рязанка получила травму, поскользнувшись во дворе. Рязанский казак скончался от полученного в Сирии ранения. Алексея Митина похоронили на Богородском кладбище.
Об авариях. Участник ДТП в центре Рязани убежал с места происшествия, а из-за аварии на Северной окружной образовалась крупная пробка.
Тем временем поисковик помог рязанке найти деда-участника Великой Отечественной войны.
Немного о спорте: ХК «Рязань» проиграл китайскому «Ценг Тоу» и остался без плей-офф ВХЛ.
В Прощеное воскресенье митрополит Марк призвал верующих начать другую жизнь. Николай Любимов попросил прощения у рязанцев.