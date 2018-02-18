Николай Любимов попросил прощения у рязанцев,
Губернатор
«Это замечательная православная традиция — просить прощения у друг у друга, и быть, в свою очередь, прощенным. Говорят, что когда человек прощает легко и делает это искренне, он очищается сам, становится светлее и добрее, — сказал Любимов. — Я прошу прощения у рязанцев за то, что не все пока удалось сделать в Рязанской области из того хорошего, что намечено. За то, что не всем, кто нуждается в помощи, я смог помочь. Прошу у вас прощения от себя и своих коллег».
После службы прощения у прихожан от всех священнослужителей попросил архиепископ. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк
«Все мы ошибаемся и сегодня особый день, когда мы просим друг у друга прощения, — отметил он. — Великий пост призван сделать гармоничной личность, настроить силы наши так, чтобы мы были способны к исполнению задачи и миссии, которую ставит перед нами Творец».
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