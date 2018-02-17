Создание прохода под мостом на Лыбедском бульваре перенесли на 2019 год. Об этом сообщил в пятницу, 16 февраля, и.о. вице-мэра Владимир Луканцов.
Он подчеркнул, что из-за сложности работ проектирование затягивается. «Под мостом проходит много коммуникаций, а также по трубе течет река», — подчеркнул Луканцов.
Он отметил, что работы по проектной документации завершатся в 2018 году, а само строительство — в 2019. Ранее и.о. мэра Сергей Карабасов планировал создать проход под мостом в текущем году.
Напомним, на портале госзакупок уже