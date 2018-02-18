Рязанский казак скончался от полученного в Сирии ранения

В Рязани на Богородском кладбище похоронили казака Алексея Митина. Об этом
Утверждается, что 42-летний мужчина служил по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. «При выполнении одного из боевых заданий был ранен, скончался в госпитале 16 февраля. У него осталось двое детей», — говорится в сообщении.
Ранее портал Infox
Отметим, что Министерство обороны не сообщало о гибели или серьезных ранениях Алексея Митина. На данный момент, последней официально признанной потерей является гибель летчика
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о гибели в Сирии уроженца Рязанской области Алексея Ладыгина. По информации группы независимых исследователей Conflict Intelligence Team, рязанец
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