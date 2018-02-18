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16:08, 18 февраля 2018 6 638
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Рязанский казак скончался от полученного в Сирии ранения

Рязанский казак скончался от полученного в Сирии ранения

В Рязани на Богородском кладбище похоронили казака Алексея Митина. Об этом сообщил сайт епархии.

Утверждается, что 42-летний мужчина служил по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. «При выполнении одного из боевых заданий был ранен, скончался в госпитале 16 февраля. У него осталось двое детей», — говорится в сообщении.

Ранее портал Infox сообщал со ссылкой на члена окружной комиссии совета при президенте РФ по вопросам казачества Андрея Даценко, что Митин получил ранение в Сирии и был доставлен в один из московских военных госпиталей, где впоследствии скончался.

Отметим, что Министерство обороны не сообщало о гибели или серьезных ранениях Алексея Митина. На данный момент, последней официально признанной потерей является гибель летчика Романа Филлипова, чей штурмовик Су-25СМ сбили 3 февраля из ПЗРК.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о гибели в Сирии уроженца Рязанской области Алексея Ладыгина. По информации группы независимых исследователей Conflict Intelligence Team, рязанец погиб в результате авианалета американской коалиции на колонну проправительственных сил под Дэр-эз-Зором. Представитель МИД России Мария Захарова признала, что среди погибших могли быть пять россиян, при этом их имена она не озвучила.

Фото сайта Рязанской епархии


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