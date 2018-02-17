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19:14, 17 февраля 2018 7 213
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В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер

В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер

На тротуаре на улице Свободы поскользнулся и погиб 81-летний пенсионер. Информация об этом появилась на странице очевидца в Facebook.

Инцидент произошел в Торговом городке в субботу, 17 февраля.

«Была сейчас в Торговом городке на рынке. Там все продавцы в смятении, да просто в шоке. Прямо у них на глазах пожилой человек подскользнулся на дороге, ударился головой и умер», — написала очевидец.

Факт смерти пенсионера RZN.info подтвердили в региональном минздраве.

Все подробности произошедшего уточняются.

Фото Алевтины Тарасовой


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