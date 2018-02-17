В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер

На тротуаре на улице Свободы поскользнулся и погиб 81-летний пенсионер. Информация об этом появилась на странице очевидца в Facebook.
Инцидент произошел в Торговом городке в субботу, 17 февраля.
«Была сейчас в Торговом городке на рынке. Там все продавцы в смятении, да просто в шоке. Прямо у них на глазах пожилой человек подскользнулся на дороге, ударился головой и умер», — написала очевидец.
Факт смерти пенсионера RZN.info подтвердили в региональном минздраве.
Все подробности произошедшего уточняются.
Фото Алевтины Тарасовой