Поисковик помог рязанке найти деда-участника Великой Отечественной войны

Поисковик Валентин Смирнов помог кораблинской учительнице Татьяне Хворостенко найти деда-участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издательство «
Женщина опубликовала в интернете два стихотворения о войне и поинтересовалась, можно ли узнать судьбу пропавших без вести. Она рассказала Валентину Смирнову о своем деде Иване Александровиче Чиркунове. Он родился в Узбекской ССР и служил на военном складе в городе Чирчик. В начале 1942 года его отправили на фронт. Похоронка на Ивана Чиркунова пришла в 1943 году из-под Луганска, в 1944 году — еще одна.
Через два дня поисковик прислал учительнице фотографию ее деда и бабушки, а также документы. Как оказалось, на Украине в 1943 году Чиркунова ранили, затем его отправили в госпиталь в Псковскую область, в Невельский район.
Солдат Первой стрелковой дивизии умер в январе 1943 года. Его похоронили в братской могиле в деревне Нощино.
«Я написала родственникам, что нашли могилу деда и что можно туда съездить, — рассказала Татьяна Владимировна. — Самой хочется это сделать. У меня есть знакомая из тех мест. Я ей написала, чтобы она узнала, как туда добраться».