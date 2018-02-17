Еще на пяти рязанских маршрутах появятся электронные терминалы

С понедельника, 18 февраля, еще в ряде рязанских маршруток появятся электронные терминалы. Об этом сообщил
Так, возможность оплачивать проезд банковскими картами, сотовыми телефонами с функцией NFC, а также транспортными УмКа-картами, брелоками и браслетами, привязанными к электронному кошельку, появится на маршрутах №№57, 65, 77, 95 и 99.
Оператор АСОП обратил внимание рязанцев, что безналичным способом пока смогут оплачивать проезд все горожане, кроме льготников.
О возможности проезда в коммерческом транспорте по маршрутам №№57, 65, 77, 95 и 99 на льготных условиях сообщат дополнительно.
Согласно планам горадминистрации, все коммерческие перевозчики города завершат подключение к системе АСОП до конца 2018 года.