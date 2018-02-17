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15:19, 17 февраля 2018 2 705
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Еще на пяти рязанских маршрутах появятся электронные терминалы 1

Еще на пяти рязанских маршрутах появятся электронные терминалы

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

С понедельника, 18 февраля, еще в ряде рязанских маршруток появятся электронные терминалы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Так, возможность оплачивать проезд банковскими картами, сотовыми телефонами с функцией NFC, а также транспортными УмКа-картами, брелоками и браслетами, привязанными к электронному кошельку, появится на маршрутах №№57, 65, 77, 95 и 99.

Оператор АСОП обратил внимание рязанцев, что безналичным способом пока смогут оплачивать проезд все горожане, кроме льготников.

О возможности проезда в коммерческом транспорте по маршрутам №№57, 65, 77, 95 и 99 на льготных условиях сообщат дополнительно.

Согласно планам горадминистрации, все коммерческие перевозчики города завершат подключение к системе АСОП до конца 2018 года.


© RZN.info

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