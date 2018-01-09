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16:00, 9 января 2018 1 398
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Салют в тумане и авария с маршруткой. Обзор новостей за праздники, 31 декабря — 8 января

Салют в тумане и авария с маршруткой. Обзор новостей за праздники, 31 декабря — 8 января

Прошли праздники и выходные, который рязанцы так долго ждали. Провести их жителям региона пришлось без снега и привычных январских морозов. В первый рабочий день 2018 года предлагаем вспомнить, о чем говорили в Рязани с 31 декабря по 8 января.

В новогоднюю ночь рязанцы традиционно пришли на площадь Победы. Праздник отмечали у елки рядом с МКЦ, где прозвучали поздравления от первых лиц области и города и выступили музыкальные коллективы. Праздничный салют в эту ночь горожане смотрели сквозь туман.

Не обошлось в эти выходные и без происшествий. 2 января в Кораблинском районе столкнулись «девяносто девятая» и Ford Fusion. В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля. А в Ряжске в этот день обнаружили тела женщины и двоих ее детей. По предварительной версии, они погибли от отравления угарным газом. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Не разрешилась за это время спорная ситуация на автовокзале «Центральный», где с пассажиров продолжают требовать деньги за вход в туалет. На месте побывал корреспондент RZN.info и вмешался в происходящее.

Тем временем в Рязани установили мемориальную табличку о событии, которого не было. Арт-объект появился на фасаде дома №54 по Почтовой улице. Надпись на ней гласит: «На этом месте 29 мая 1767 года ничего не произошло».

5 января две рязанки обокрали шоурум, расположенный в бизнес-центре «Первомайский». Пока девушка отвлекала продавца, ее мать взяла с полки два дорогих крема. При этом злоумышленницы не заметили, что их снимает камера наблюдения.

6 января на улице Ленина маршрутка врезалась в троллейбус. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей. На данный момент в медучреждениях остаются три человека. У всех пострадавших стабильное состояние средней степени тяжести. По факту аварии ведется доследственная проверка.

В этот же день в Рязань доставили четыре автобуса и четыре троллейбуса из Москвы. Автобусы определили в автоколонну 1310, троллейбусы — в УРТ.

7 января Николай Любимов вместе с рязанцами встретил Рождество в Христорождественском соборе. Большинство прихожан исповедовались и причащались. После исповеди Рождественскую литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

А 8 января на Почтовой попрощались с Дедом Морозом. Перед уходом он пообещал рязанцам «много снега со следующей недели». После церемонии прощания для гостей мероприятия выступили местные музыканты.


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