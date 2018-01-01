Не по погоде. Рязанцы встретили Новый год с туманом и без снега. Фото и видео

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января рязанцы традиционно пришли на площадь Победы, чтобы встретить Новый год. Новогоднее торжество прошло у елки рядом с МКЦ. Там прозвучали поздравления от первых лиц области и города, выступления музыкальных коллективов и, конечно, салют.

Жители города в эту ночь пришли на площадь для того, чтобы посмотреть фейерверк. Количество желающих выросло ближе к часу ночи.

В этом году, также как и в предыдущем, площадь Победы и перекрытую территорию города патрулировали наряды полиции: жители города проходили через рамки металлоискателей перед тем, как попасть на праздник.

На мероприятии было много семей. Городские елки пользуются популярностью у молодежи, но в этом году здесь оказалось много детей, которые пришли с родителями, бабушками и дедушками.

Со сцены рязанцев поздравил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов и глава Рязани Владислав Фролов, а также приглашенные гости и по совместительству ведущие праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Они пожелали всем счастья в 2018-м году, здоровья и успеха.

В два часа ночи запустили салют. Оценить его красоту горожанам не позволила погода, так как с вечера в городе стоял туман и изморозь.

После фейерверка большинство рязанцев покинули площадь Победы. Остальные подошли ближе к сцене и присоединились к новогодней дискотеке.