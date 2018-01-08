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17:41, 8 января 2018 4 138
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В Рязани попрощались с Дедом Морозом. Фоторепортаж

В Рязани попрощались с Дедом Морозом. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани попрощались с Дедом Морозом. В понедельник, 8 января, на Почтовой подвели итоги новогодних праздников.

У резиденции дети участвовали в интерактивах и конкурсах, фотографировались со сказочными персонажами и северными оленями. После анимационной программы Дед Мороз со Снегурочкой проследовали в сопровождении упряжки по улице Почтовой до сцены рядом с площадью Ленина.

В заключении праздника Дед Мороз пообещал рязанцам «много снега со следующей недели». После церемонии прощания для присутствующих выступили местные музыканты.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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