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9:45, 9 января 2018 1 524
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После ДТП с маршруткой в больнице остается десятилетняя девочка

После ДТП с маршруткой в больнице остается десятилетняя девочка

После ДТП с маршруткой, которое произошло в центре Рязани вечером в субботу, 6 января, в больнице остается десятилетняя девочка. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.

Маршрутка №53 врезалась в троллейбус на улице Ленина. За рулем маршрутного микроавтобуса был 31-летний водитель, который не соблюдал безопасную дистанцию. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

На данный момент в медучреждениях остаются три человека. У всех пострадавших стабильное состояние средней степени тяжести. По факту аварии ведется доследственная проверка.


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