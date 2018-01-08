Обокравшие рязанский шоурум мать и дочь попали на камеру

В Рязани мать и дочь обокрали шоурум корейской косметики, расположенный в бизнес-центре «Первомайский». Об этом RZN.info рассказала владелица магазина Анастасия.
Инцидент произошел в пятницу, 5 января, однако пропажу обнаружили только на следующий день. По словам Анастасии, женщина взяла с полки два крема, пока ее дочь отвлекала продавца. «Это видно на камерах. Они [продавец и покупатель] уже рассчитывались, что-то обсуждали. И в это время она забрала кремы», — пояснила владелица магазина.
Она также отметила, что злоумышленница взяла одни из самых дорогих товаров — один крем стоит 1 690 рублей, второй 1 020 рублей.
В полицию сотрудники шоурума обращаться не стали. «Если честно, не хотелось в праздники портить себе настроение. Мы уже принимаем собственные меры, чтобы такого больше не повторилось», — призналась Анастасия. Она добавила, что магазин работает с марта 2017 года, и подобный инцидент произошел впервые.
В сети владелица магазина разместила пост с обращением к злоумышленницам — предложила им перевести деньги за украденное ей на карту. Однако женщины на это пока не отреагировали.