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8:57, 7 января 2018 417
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Любимов вместе с рязанцами встретил Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

Любимов вместе с рязанцами встретил Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Божественная литургия, посвященная празднованию Рождества Христова началась 7 декабря, в 00:00 в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Службу посетил глава региона Николай Любимов, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов, пенсионеры, школьники и другие горожане.

Большинство прихожан исповедовались и причащались. После исповеди, Рождественскую литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Перед причастием прихожанам процитировали Рождественское послание патриарха Кирилла ко всем верующим, в котором упоминались события 20 века.

«В минувший год мы вспоминали времена гонения на веру, подвиги новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено патриаршество в Русской земле. — отметил он в обращении. — Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными».

В завершении богослужения митрополит Марк поздравил прихожан с Рождеством и обратился к ним с небольшой проповедью. «Сегодня мы празднуем рождение „Солнца Правды“. Оно всегда нам доступно, когда мы обращаемся к Богу. Дай Бог, нам всем греться, просвещаться в лучах этого солнца, которое щедро раздает нам свой свет и тепло», — заключил Марк


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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