Встреча Старого нового года, врач кардиодиспансера и скандал в школе №43. Обзор новостей за выходные, 13-14 января.

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Прошли еще одни январские выходные, которые принесли рязанцам морозную погоду и зимнее настроение. Пришло время вспомнить, что произошло в городе в этот уикенд.
Самое яркое развлекательное событие прошло 13 января: рязанцы встретили Старый новый год на улице Почтовой. Мэрия города подготовила анимационную программу, ярмарки и шоу аниматоров. После гуляний в сети появились фото с мероприятия.
Интересно встретили Новый год не только на Почтовой, но и под водой. В сети появилось видео с рязанскими фридайверами, которые отпраздновали Новый год в бассейне и там же станцевали «Макарену».
Помимо празднования жители и гости города оценили новые катки, которые открыли на площади Победы и у кинотеатра «Москва». Напомним, что ранее открыли каток на «Локомотиве», а также в скором времени планируется появление и в других местах города. Однако, мэрия попросила временно не выходить на лед, чтобы «не повредить пока еще хрупкое покрытие».
В эти выходные рязанский фотограф Александр Синицын опубликовал «Азбуку Города». На все буквы алфавита он подобрал районы, достопримечательности и известных людей области.
Ажиотаж вызвала новость, о том что завотделением рязанского кардиодиспансера планирует вернуться на работу. Ранее она написала заявление на увольнение после появления в сети видео, где группа врачей сидит за праздничным столом посреди рабочего дня в одном из кабинетов больницы. Позже в сети появилась петиция за восстановление врача, которая, по последним данным, набрала шесть тысяч подписей.
Не очень хорошо прошли выходные для водителя, который врезался в отбойник на трассе М-5. Авария произошла вечером 13 января.
В субботу в сети появилось полное видео скандала вокруг школы №43. Напомним, что инцидент произошел из-за камеры, которую рязанка включила для записи педсовета.
В этот же день утром провалился асфальт на улице Грибоедова. С места аварии появились фото и видео. Причину провала пока не установили.
В выходные в сети появилось сообщение с просьбой помочь многодетной семье священника, оставшейся без отца. Никольского храма Шацка Протоиерей Иоанн Глазунов скончался 7 января, у него осталось восемь детей.