Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

7:56, 15 января 2018 3 109
 0    0

Встреча Старого нового года, врач кардиодиспансера и скандал в школе №43. Обзор новостей за выходные, 13-14 января.

Встреча Старого нового года, врач кардиодиспансера и скандал в школе №43. Обзор новостей за выходные, 13-14 января.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Прошли еще одни январские выходные, которые принесли рязанцам морозную погоду и зимнее настроение. Пришло время вспомнить, что произошло в городе в этот уикенд.

Самое яркое развлекательное событие прошло 13 января: рязанцы встретили Старый новый год на улице Почтовой. Мэрия города подготовила анимационную программу, ярмарки и шоу аниматоров. После гуляний в сети появились фото с мероприятия.

Интересно встретили Новый год не только на Почтовой, но и под водой. В сети появилось видео с рязанскими фридайверами, которые отпраздновали Новый год в бассейне и там же станцевали «Макарену».

Помимо празднования жители и гости города оценили новые катки, которые открыли на площади Победы и у кинотеатра «Москва». Напомним, что ранее открыли каток на «Локомотиве», а также в скором времени планируется появление и в других местах города. Однако, мэрия попросила временно не выходить на лед, чтобы «не повредить пока еще хрупкое покрытие».

В эти выходные рязанский фотограф Александр Синицын опубликовал «Азбуку Города». На все буквы алфавита он подобрал районы, достопримечательности и известных людей области.

Ажиотаж вызвала новость, о том что завотделением рязанского кардиодиспансера планирует вернуться на работу. Ранее она написала заявление на увольнение после появления в сети видео, где группа врачей сидит за праздничным столом посреди рабочего дня в одном из кабинетов больницы. Позже в сети появилась петиция за восстановление врача, которая, по последним данным, набрала шесть тысяч подписей.

Не очень хорошо прошли выходные для водителя, который врезался в отбойник на трассе М-5. Авария произошла вечером 13 января.

В субботу в сети появилось полное видео скандала вокруг школы №43. Напомним, что инцидент произошел из-за камеры, которую рязанка включила для записи педсовета.

В этот же день утром провалился асфальт на улице Грибоедова. С места аварии появились фото и видео. Причину провала пока не установили.

В выходные в сети появилось сообщение с просьбой помочь многодетной семье священника, оставшейся без отца. Никольского храма Шацка Протоиерей Иоанн Глазунов скончался 7 января, у него осталось восемь детей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:20, 15 января 2018
Госдума одобрила ежемесячную выплату за рождение и усыновление первого ребенка
12:44, 15 января 2018
В Красноярске врач уволилась из-за видео танца живота с корпоратива 1
12:12, 15 января 2018
Полиция ищет очевидцев новогоднего ДТП с «пятнадцатой», въехавшей в столб
12:10, 15 января 2018
Рязанец снял на видео «гору мешков» с посылками в зале почтового отделения 3
11:39, 15 января 2018
В Сасовском магазине продавали мясо без ветдокументов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 59 970
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 57 222
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 41 974
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 29 436
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 29
20:11, 6 января 2018 25 817
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум