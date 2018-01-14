Петиция в защиту уволенного врача кардиодиспансера набрала шесть тысяч подписей

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Петиция в поддержку бывшей заведующей Диспансерно-консультативным отделением рязанского кардиодиспансера Галины Лазаревой набрала шесть тысяч подписей
Врач с 35-летним стажем лишилась должности после видео, попавшего в СМИ. На нем медицинский персонал сидит в кабинете заведующей за накрытым столом.
Петиция за восстановление врача в должности появилась в пятницу, 12 января. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику.
«Большей отзывчивости и бескорыстия сложно сегодня сыскать среди высшего кадрового медицинского состава. Очевидно, что тяжесть наказания несоизмерима с тяжестью нарушения трудовой дисциплины, и тем более неадекватна профессиональным заслугам и человеческим качествам Галины Николаевны», — отметил автор.