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10:41, 13 января 2018 1 446
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Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 2

Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43

Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43. Его опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Автор видео утверждает, что ее не пустили на педсовет школы, куда вызвали из-за оценок дочери, поскольку учителя отказались общаться с ней на камеру.

На протяжении 13-минутной записи женщина ходит с камерой по школе и пытается выяснить у директора цель ее вызова. Педагоги отказываются общаться с «оператором» на камеру, ссылаясь на закон. Возмущенная родительница, в свою очередь, пытается доказать свое право на съемку.

Ближе к концу ролика директор вызывает полицию, сообщая о «неадекватном поведении» автора записи.

Напомним, в четверг, 11 января, в соцсетях появилось видео, на котором женщина снимает на камеру, как ее отказываются выпускать из здания школы №43, чтобы дождаться приезда полиции. Она утверждала, что пришла на педсовет, куда ее пригласили, но педагоги отказались общаться с ней на камеру.

На следующий день ситуацию прокомментировали в управлении образования города. Утверждалось, что мать восьмиклассницы вела себя неадекватно.


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