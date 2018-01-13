Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43. Его опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Автор видео утверждает, что ее не пустили на педсовет школы, куда вызвали из-за оценок дочери, поскольку учителя отказались общаться с ней на камеру.
На протяжении 13-минутной записи женщина ходит с камерой по школе и пытается выяснить у директора цель ее вызова. Педагоги отказываются общаться с «оператором» на камеру, ссылаясь на закон. Возмущенная родительница, в свою очередь, пытается доказать свое право на съемку.
Ближе к концу ролика директор вызывает полицию, сообщая о «неадекватном поведении» автора записи.
Напомним, в четверг, 11 января, в соцсетях появилось
На следующий день ситуацию