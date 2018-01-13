В темпе вальса. На «Подбелке» рязанцы станцевали на морозе. Фоторепортаж

В субботу, 13 января, на улице Почтовой рязанцы встретили Старый Новый год. Люди начали собираться еще до начала представлений в 16:00. Для гостей и жителей Рязани мэрия подготовила анимационную программу, ярмарки и ростовые куклы в лучших традициях чествования новогодних праздников.
Гулянья начались с танцевального представления около памятника Евпатию Коловрату от студии «Русский Бал»: артисты станцевали в маскарадных костюмах. По всей улице аниматоры развлекали детей и взрослых, зазывая их для совместных танцев и игр.
На главной сцене выступила замглавы горадминистрации Елена Сорокина. Она пожелала всем крепкого здоровья и благополучия в наступившем году и пообещала, что «на Почтовой будет еще достаточно празднеств». Также на празднике выступили фольклорные коллективы города, в их числе ансамбли народной песни «Рязаночка» и «Узорочье». Они представили яркие и динамичные номера, чтобы рязанцы на морозе не замерзли.