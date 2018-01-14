Рязанцев призвали помочь оставшейся без отца многодетной семье священника. Настоятель Никольского храма Шацка Протоиерей Иоанн Глазунов скоропостижно скончался в воскресенье, 7 января.
Священнослужителя похоронили 9 января. «Проститься со священником прибыли священнослужители, которые когда-либо сталкивались с добротой и отзывчивостью отца Иоанна. Никольский храм, в котором более 21-го года батюшка являлся настоятелем, не смог вместить всех желающих проститься, многие в этот ясный и морозный день стояли на улице в ожидании своей очереди», — говорится в
У отца Иоанна осталось восемь детей, младшему из которых четыре года.
Рязанцев призвали помочь семье, оставшейся без отца. Просьбу о помощи опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» Олег Барсуков.
«У кого есть возможность помочь деньгами, да благословит Вас Господь! Может матушке еще что надо, звоните: телефон