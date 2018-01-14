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21:05, 14 января 2018 3 002
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Рязанцев призвали помочь оставшейся без отца многодетной семье священника 1

Рязанцев призвали помочь оставшейся без отца многодетной семье священника

Рязанцев призвали помочь оставшейся без отца многодетной семье священника. Настоятель Никольского храма Шацка Протоиерей Иоанн Глазунов скоропостижно скончался в воскресенье, 7 января.

Священнослужителя похоронили 9 января. «Проститься со священником прибыли священнослужители, которые когда-либо сталкивались с добротой и отзывчивостью отца Иоанна. Никольский храм, в котором более 21-го года батюшка являлся настоятелем, не смог вместить всех желающих проститься, многие в этот ясный и морозный день стояли на улице в ожидании своей очереди», — говорится в сообщении на сайте Скопинской епархии.

У отца Иоанна осталось восемь детей, младшему из которых четыре года.

Рязанцев призвали помочь семье, оставшейся без отца. Просьбу о помощи опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» Олег Барсуков.

«У кого есть возможность помочь деньгами, да благословит Вас Господь! Может матушке еще что надо, звоните: телефон +7 (915) 609-86-90 / карта Сбербанк 4276 3801 4068 5756 Глазунова Елена Леонидовна!», — говорится в сообщении.


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