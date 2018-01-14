Рязанцев попросили не выходить на лед городских катков, чтобы «не повредить пока еще хрупкое покрытие». Соответствующее сообщение опубликовано на
Отмечается, что в настоящее время продолжается подготовка к работе городских катков — поэтапная заливка ледового основания.
«При устойчивой минусовой температуре процесс займет несколько дней. По словам специалистов, согласно технологии заливки необходимо сформировать „подушку“ из мокрого снега, на которую потом слоями заливают воду. В качестве альтернативного варианта допускается залитие катков без „подушки“, но в этом случае наслоение займет больше времени, а толщина ледового основания должна составить не менее 15-20 сантиметров», — говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что на городских катках на площади Победы, Московском шоссе, Лыбедском бульваре и в Лесопарке в связи с отсутствием снега использовали альтернативный способ — поэтапное наслоение.
О готовности катков сообщат дополнительно.
Напомним, ледовые площадки