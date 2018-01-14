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13:31, 14 января 2018 1 562
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Рязанцев попросили не выходить на лед городских катков

Рязанцев попросили не выходить на лед городских катков

Рязанцев попросили не выходить на лед городских катков, чтобы «не повредить пока еще хрупкое покрытие». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте горадминистрации.

Отмечается, что в настоящее время продолжается подготовка к работе городских катков — поэтапная заливка ледового основания.

«При устойчивой минусовой температуре процесс займет несколько дней. По словам специалистов, согласно технологии заливки необходимо сформировать „подушку“ из мокрого снега, на которую потом слоями заливают воду. В качестве альтернативного варианта допускается залитие катков без „подушки“, но в этом случае наслоение займет больше времени, а толщина ледового основания должна составить не менее 15-20 сантиметров», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что на городских катках на площади Победы, Московском шоссе, Лыбедском бульваре и в Лесопарке в связи с отсутствием снега использовали альтернативный способ — поэтапное наслоение.

О готовности катков сообщат дополнительно.

Напомним, ледовые площадки открылись на площади Победы и у кинотеатра «Москва» в субботу, 13 января.


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