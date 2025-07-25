Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последние 10 лет?

В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелка» (0+), который состоится 5 сентября, редакция РЗН. Инфо подготовила список победителей за последние 10 лет проведения мероприятия. Традиционно именно зрители решают, кто получит гран-при. На протяжении всего фестиваля рязанцы голосуют за тех, кого считают наиболее достойными.

В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелка» (0+), который состоится 5 сентября, редакция РЗН. Инфо подготовила список победителей за последние 10 лет проведения мероприятия.

Традиционно именно зрители решают, кто получит гран-при. На протяжении всего фестиваля рязанцы голосуют за тех, кого считают наиболее достойными.

Победитель «Подбелки» становится хедлайнером фестиваля в предстоящий год.

2024 год — Onegene

Победу в 2025 году одержала группа Onegene. Проект появился в 2012 году и был сольным, но со временем перерос в группу. Музыкальный коллектив состоит из вокалиста и автора песен Евгения Шитикова, гитариста Андрея Контарева, бас-гитариста Александра Шавеля и барабанщика Дмитрия Хренова.

По словам участников, в репертуаре Onegene есть песни разных жанров. Музыканты не боятся экспериментировать и пробовать новое в своем творчестве.

2023 год — Bootleggers

Кавер-группа Bootleggers стала победителем фестиваля в 2023 году. По словам вокалиста Игоря Пластикова, музыкальную группу организовали для приятного общения с единомышленниками в 2017 году.

Коллектив выступает в стиле «русский рок» и исполняет каверы на песни разных групп, среди которых «Сектор газа», «Король и Шут», «Алиса», «ДДТ», «Кино», «Земляне».

Группа насчитывает семь участников.

2022 год — Gangsters cover band

В 2022 году победу одержала группа Gangsters cover band. Коллектив состоит из пяти участников и исполняет песни любого музыкального направления, среди которых энергичные рок-композиции и трогательные баллады.

Как рассказывал вокалист группы Александр Слегонкин, на момент победы в «Подбелке» коллектив был новым, ему не исполнился даже год.

В 2020 и 2021 году фестиваль не проводили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

2019 год — Esenin Street

Группа Esenin Street стала победителем «Подбелки» в 2019 году. Как рассказывали музыканты, в их творчестве «сочетается подчас несочетаемое: рокерский драйв с аккуратным лаунжем, романтические танцы с мощью и энергетикой настоящего концерта».

Коллектив исполняет песни современной эстрады и проверенные временем хиты рок-сцены.

2018 год — John Lemon

Победу в музыкальном фестивале в 2018 году одержала арт-группа John Lemon. Коллектив появился в 2010 году и приобрел популярность благодаря трибьютам на песни The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers и тематическим вечеринкам.

Группа после трехлетнего творческого перерыва завоевала гран-при на «Подбелке-2018».

2017 год — «Балалайка 62»

Группа «Балалайка 62» стала победителем фестиваля в 2017 году. Музыканты исполняли народные песни под собственную зажигательную аранжировку, не изменяя смысла композиции. Группа является профессиональным вокально-инструментальным коллективом, который, по словам участников, не разочарует старшее поколение и сможет понравиться молодежи.

Продюсер мероприятия Дмитрий Гавердовский назвал музыкальный коллектив открытием фестиваля.

2016 год — «Парнас»

Ансамбль позитивной музыки «Парнас» одержал победу на «Подбелке» в 2016 году.

До начала фестиваля участники группы рассказали, что предстанут перед зрителями в новом образе, споют с приглашенными артистами и исполнят гимн «Подбелки».

Кавер-группу основали в 2008 году. Музыканты исполняют песни на русском и английском языках и готовят универсальный репертуар для разной публики.

2015 год — Hot Stuff, «Мохито», «Ловец сов», «Ирина Рэйн».

Лучшими участниками фестиваля в 2015 году стали рязанские группы Hot Stuff, «Мохито», «Ловец сов» и «Ирина Рэйн».

Группа Hot Stuff выиграла в номинации «Лучший кавер-ветеран», «Мохито» — «Лучший кавер-дебютант», «Ирина Рэйн» и «Ловец сов» — за исполнение собственного творчества.