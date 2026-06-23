Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешествии

Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительницей Еленой Зыкиной, которая решила проверить в путешествии новый CHERY TIGGO 8 PRO MAX, который приобрела в компании «Регион 62». Вместе с компанией она отправилась покорять Мурманск, Териберку и Рыбачий.

Уже ни для кого не секрет, что автомобили CHERY без сложностей преодолевают 200 и 300 тысяч километров пробега. Покупатели в последнее время чаще делают выбор в пользу комфортных «китайцев», а не подержанных «европейцев» и «японцев», обслуживание которых явно выше, чем у новых авто.

Чтобы испытать на прочность новый кроссовер, после обкатки можно отправиться в дальнюю дорогу, на море или в другое путешествие.

Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительницей Еленой Зыкиной, которая как раз таким образом решила проверить новый CHERY TIGGO 8 PRO MAX, который приобрела в компании «Регион 62». Вместе с компанией она отправилась покорять Мурманск, Териберку и Рыбачий.

Пробег и скорость

Путешествие длилось девять дней, а общая протяженность маршрута составила пять тысяч километров. За это время группа рязанцев посетила Карелию, которая известна своими природными и историческими объектами, в том числе национальным парками, водопадами и крепостями. Особое внимание привлекла столица республики — город Петрозаводск, расположенный вдоль побережья Онежского озера. Нельзя было пропустить и остров Кижи, который находится на территории Карелии, и одноименный музей-заповедник.

Чтобы сэкономить время, компания решила воспользоваться платной дорогой от Москвы до Санкт-Петербурга. Средняя скорость на участке составила 130 км/ч.

«Честно говоря, часто скорость превышала и 150 километров в час. CHERY TIGGO 8 PRO MAX без труда разгоняется, а скорость в такой комфортной машине практически не чувствуется», — отметила собеседница.

По её словам, средний расход топлива на платной дороге составил 7,2 литра на 100 километров.

«Карелия встретила нас, как и полагается, белыми ночами и северной прохладой. Здесь словно отмотали пленку назад, травы и деревья только зацветают яркими красками вдоль рек и озер. Они переплетаются друг с другом, не уступая в своей красоте. Это сфотографировать невозможно — нужно смотреть в моменте», — поделилась воспоминаниями Елена.

Путешественники познакомились и с достопримечательностями Старой Ладоги — это село в Ленинградской области, которое считается одним из древнейших в России. Без внимания не остались село Териберка и Кольская сверхглубокая скважина. Крайней точкой летнего автомобильного тура стали полуострова Рыбачий и Средний, расположенные в Мурманской области. Они омываются водами Баренцева моря.

Средний расход топлива CHERY TIGGO 8 PRO MAX на трассе составил 7,2-9 литров на 100 километров при скорости 110-120 км/ч. По словам путешественников, такого экономичного расхода они не ожидали.

Испытание бездорожьем

«Дорога до бухты „Большое озерко“ на полуострове Рыбачий была самой сложной за все наше путешествие — 50 километров бездорожья показались вечностью, но на деле заняли четыре часа. Взамен мы получили красивый вид из окна нашей ночевки», — рассказали путешественники.

При этом автомобиль CHERY TIGGO 8 PRO MAX прекрасно справился с отсутствием качественного покрытия под шинами. Машина справилась с ямами, ухабами и сложным рельефом, уверенно продвигаясь к назначенной цели.

«Хотя CHERY TIGGO 8 PRO MAX — это кроссовер, а не полноценный внедорожник, он достойно преодолел испытания. Подвеска выдержала нагрузку, а система интеллектуального полного привода помогла преодолеть сложные участки», — отметила собеседница.

На городских дорогах расход был больше — 10-13 литров.

«Это связано с особенностями движения: мы часто останавливались, разворачивались, чтобы вернуться назад для красивой фотографии, ехали на низких передачах, часто объезжали препятствия», — рассказала рязанка.

После длительной поездки путешественники вынесли свой вердикт и пришли к единому мнению, что CHERY TIGGO 8 PRO MAX — это «современный, комфортный и технологичный автомобиль, который для идеально подходит для больших расстояний».