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Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» пройдет 5 сентября в Рязани
«Мы снова сможем порадовать рязанцев и гостей города фестивалем, который в этот раз пройдет в сентябре, в рамках празднования Дня города. Будем рады видеть всех на главном музыкальном событии в Рязани», — отметил директор РЗН. инфо, которое выступает учредителем праздника, Антон Михайлов. Участники станут известны после подведения итогов отбора. «Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа «Onegene».

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» состоится 5 сентября на улице Почтовая. Об этом сообщил директор РЗН. инфо, которое выступает учредителем праздника, Антон Михайлов.

«Мы снова сможем порадовать рязанцев и гостей города фестивалем, который в этот раз пройдет в сентябре, в рамках празднования Дня города. Будем рады видеть всех на главном музыкальном событии в Рязани», — отметил Антон Михайлов.

Редакция РЗН. инфо станет освещать все события и подробности фестиваля. Участники станут известны после подведения итогов отбора.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа «Onegene».

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

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