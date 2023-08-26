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В Рязани прошел музыкальный фестиваль «Подбелка-2023»
В Рязани прошел фестиваль «Подбелка-2023». Музыкальное мероприятие состоялось в пятницу, 25 августа.

В Рязани прошел фестиваль «Подбелка-2023». Музыкальное мероприятие состоялось в пятницу, 25 августа.

На улице Почтовой установили пять сцен. На двух больших сценах, за памятником Ленина и около Главпочтампта, выступили группы Gangsters cover band и «Собаки Качалова». Специальным гостем фестиваля стала российско-канадская группа «Томшин-бэнд».

Всего перед рязанцами выступили около 30 групп. Гран-при получил коллектив Bootleggers. По словам организаторов, фестиваль посетили около 20 тысяч человек.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН. инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и клиники стоматологии «Дентастиль».