Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него пересаживаться?

Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания Geely не осталась в стороне и привезла в Россию свой первый подключаемый гибридный кроссовер — Geely EX5 EM-i.

Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания Geely не осталась в стороне и привезла в Россию свой первый подключаемый гибридный кроссовер — Geely EX5 EM-i.

Что такое гибридная система Geely EM-i и зачем она нужна

Чем гибрид отличается от обычного бензинового автомобиля. В классическом автомобиле есть только двигатель внутреннего сгорания. Он сжигает бензин или дизель, и преобразует энергию топлива в движение. Всё довольно просто, но не слишком эффективно: значительная часть энергии превращается в тепло и рассеивается через систему охлаждения и выхлоп, а при торможении кинетическая энергия и вовсе теряется безвозвратно — она просто «сгорает» в тормозных колодках.

Гибрид Geely EX5 EM-i устроен принципиально иначе. Помимо бензинового мотора, здесь есть электромотор и тяговая батарея. Эти компоненты работают сообща: электродвигатель берет на себя движение в городе, а ДВС подключается там, где нужна дополнительная мощность или когда заряд аккумулятора снижается. При торможении включается система рекуперации — электромотор работает как генератор и возвращает часть кинетической энергии обратно в батарею. То, что обычный автомобиль выбрасывает через тормоза, гибрид сохраняет и использует повторно.

Из чего состоит система Geely EM-i

Бензиновый двигатель — работает как генератор и источник мощности. Характеристики бензинового двигателя в EX5 EM-i впечатляют. Это атмосферный четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 1,5 литра (1499 см³) и мощностью 99 л. с. с максимальным крутящим моментом 125 Н·м в диапазоне 4250-4750 об/мин. Главная его особенность — рекордный для серийных автомобилей термический КПД 46,5%. Что это значит на практике Из каждого литра бензина двигатель извлекает почти половину содержащейся в нем энергии. Для сравнения: у большинства современных бензиновых моторов этот показатель находится в диапазоне 35-40%.

В гибридной схеме ДВС работает преимущественно в оптимальной зоне нагрузок — там, где расход топлива минимален. Когда тяга мотора не нужна колесам напрямую, он переключается в роль генератора и подзаряжает аккумулятор, запасая энергию для будущих электрических километров. Работает двигатель на бензине АИ-92 и выше, экологический класс — Евро-6.

Электродвигатель — основной «движущий» элемент

Электромотор — настоящее сердце системы EM-i. Его максимальная мощность составляет 218 л. с. (160 кВт), а крутящий момент достигает 262 Н·м. Именно он отвечает за старт с места, ускорение в городском потоке и бесшумное передвижение на электричестве. Тип электромотора — синхронный трехфазный переменного тока, рабочее напряжение — от 200 до 480 В. Привод развивает частоту вращения до 18 000 об/мин, что позволяет Geely EX5 EM-i разгоняться до 100 км/ч за 8,1 секунды — быстро, плавно и без рывков.

Тяговая батарея — где хранится энергия

В Geely EX5 EM-i установлена литий-железо-фосфатная (LiFePO4) тяговая батарея емкостью 18,4 кВт·ч. Этот тип аккумулятора считается одним из самых надежных в автомобильной индустрии: он устойчив к перегреву, хорошо переносит большое количество циклов зарядки и разрядки, а его ресурс значительно превышает показатели обычных литий-ионных аналогов. Не случайно гарантия на тяговую батарею составляет 8 лет или 150 000 км пробега. Батарея интегрирована в кузов, что повышает жесткость каркаса и формирует дополнительный защитный контур вокруг ячеек при боковом ударе.

Интеллектуальный термоконтроль поддерживает оптимальную температуру элементов и в жару, и в мороз, что обеспечивает стабильность работы батареи в российских климатических условиях.

Как работает Geely EM-i в обычной жизни

Старт с места — движение только на электричестве. При трогании с места Geely EX5 EM-i использует исключительно электромотор. Бензиновый двигатель остается выключенным, и автомобиль начинает движение тихо, плавно и без вибраций.

Разгон и трасса — подключение бензинового двигателя. Когда водитель выезжает на шоссе или активно разгоняется, система EM-i автоматически подключает ДВС. В зависимости от ситуации бензиновый мотор может напрямую передавать крутящий момент на передние колеса или работать в связке с электродвигателем, обеспечивая максимальную динамику. На стабильной крейсерской скорости ДВС берет на себя основную нагрузку и параллельно подзаряжает батарею. Благодаря этому гибрид Geely EX5 EM-i не ограничен дальностью поездки.

Торможение — как система возвращает энергию обратно в батарею. Каждый раз, когда водитель отпускает педаль газа или нажимает на тормоз, включается система рекуперации. Электромотор переключается в режим генератора и преобразует кинетическую энергию замедляющегося автомобиля в электричество, которое поступает обратно в батарею. Чем больше торможений в поездке — тем больше энергии удается вернуть. Именно поэтому в городском режиме с частыми остановками гибрид расходует топливо особенно экономно: взвешенный комбинированный расход Geely EX5 EM-i может достигать всего 2,4 л / 100 км.

Расход топлива и запас хода — реальные показатели

Цифры из каталога — это одно, а повседневная эксплуатация — другое. Разберем, на что можно рассчитывать в реальной жизни.

Сколько можно проехать на электричестве. Запаса хода до 111 км в городском цикле для повседневных поездок по маршруту «дом — работа — магазин — дом» этого более чем достаточно. Многие владельцы подобных подключаемых гибридных кроссоверов отмечают, что заправляются бензином лишь раз в несколько недель.

Общий запас хода в гибридном режиме. Когда батарея разряжается, подключается ДВС, и автомобиль продолжает движение в обычном гибридном режиме. Общий запас хода может достигать 943 км по циклу WLTP (Всемирной гармонизированной процедуры испытаний для легковых автомобилей). При топливном баке объёмом 51 литр и расходе 6,2 л / 100 км в смешанном цикле — это вполне реалистичный показатель. Важно отметить, что автомобиль способен полноценно ехать даже с полностью разряженной батареей: в этом случае бензиновый двигатель берет на себя всю работу, и вы просто заезжаете на ближайшую АЗС.

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