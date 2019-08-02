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23:14, 2 августа 2019 165
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Гран-при фестиваля «Подбелка-2019» получил Esenin Street

Гран-при фестиваля «Подбелка-2019» получил Esenin Street

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Гран-при «Подбелки-2019» получила группа Esenin Street. Победителя девятого фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего праздника. Солиста группы наградил представитель компании «Дентастиль» Сергей Романов.

Организаторы отметили, что голосование прошло в серьезной борьбе и победивший коллектив незначительно опередил ближайшего преследователя.

В завершении торжественной части продюсер «Подбелки» Дмитрий Гавердовский поблагодарил зрителей, которые пришли на фестиваль.

«Без вас это мероприятие никогда бы не состоялось», — подчеркнул он.

Напомним, RZN.info является учредителем и организатором фестиваля «Подбелка» и проводит его с 2011 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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