Гран-при фестиваля «Подбелка-2019» получил Esenin Street

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Гран-при «Подбелки-2019» получила группа Esenin Street. Победителя девятого фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего праздника. Солиста группы наградил представитель компании «Дентастиль» Сергей Романов.
Организаторы отметили, что голосование прошло в серьезной борьбе и победивший коллектив незначительно опередил ближайшего преследователя.
В завершении торжественной части продюсер «Подбелки» Дмитрий Гавердовский поблагодарил зрителей, которые пришли на фестиваль.
«Без вас это мероприятие никогда бы не состоялось», — подчеркнул он.
Напомним, RZN.info является учредителем и организатором фестиваля «Подбелка» и проводит его с 2011 года.
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