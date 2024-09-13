Организаторы «Подбелки» наградили победившую группу Onegene

В четверг, 12 сентября, директор РЗН. инфо Антон Михайлов и продюсер фестиваля «Подбелка» Дмитрий Гавердовский наградили группу Onegene. Коллектив стал победителем по итогам голосования в 2024 году.

Вручение приза прошло в редакции РЗН. инфо. На вручение пришел вокалист и автор песен Onegene Евгений Шитиков.

Onegene (Уанджин) — российский музыкальный коллектив, в дискографии которого можно найти песни самых разных жанров: от поп-рока и дип-хауса до фьюче-бейса и эмбиента. Начиная с 2014 года проект был исключительно сольным, однако со временем перерос в группу. На данный момент в составе четыре человека: вокалист и автор песен Евгений Шитиков, гитарист Андрей Контарев, бас-гитарист Александр Шавель и барабанщик Дмитрий Хренов.

Onegene успел получить десятки тысяч прослушиваний, респекты от глыб российской сцены и выпустить саундтреки к сериалам «Открытый брак» и «ГДР». Вокалист выступал вместе с Artik & Asti и SHAMAN, и написал песню «Разбитые зеркала» для Юлии Савичевой. Неоднократные участники фестивалей «Подбелка», «Макушка лета» и «Синяя птица», а в августе этого года — международного фестиваля воздухоплавания «Небо России».

Ранее публиковался фоторепортаж с фестиваля и фотозоны.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».