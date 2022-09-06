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Организатор «Подбелки» наградил победившую группу Gangsters
Коллектив стал безоговорочным лидером голосования по мнению рязанцев на фестивале «Подбелка-2022».

В понедельник, 5 сентября, директор РЗН. инфо Антон Михайлов наградил группу Gangsters cover band. Коллектив стал безоговорочным лидером голосования по мнению рязанцев на фестивале «Подбелка-2022».

Вручение приза прошло в редакции РЗН. инфо. На вручение пришел вокалист Gangsters cover band Александр Слегонкин. Он рассказал, что их группа думала о победе с момента подачи заявки и не сомневалась в ней.

«Мы подали заявку в самом начале. Для фестиваля репетировали очень много и упорно на разных песнях и в разных жанрах. Последние четыре репетиции отрабатывали программу — семь песен, которые сыграли на фестивале», — поделился Александр. Как отметил Слегонкин, их кавер-группе еще нет года, состоит она из пяти музыкантов и каждый участник имеет основное место работы.

В основном репертуар Gangsters cover band нацелен на исполнение того, что захотят поклонники: в начале известные попсовые и танцевальные песни, а к концу для души — ближе к рок-н-ролу.

Напомним, на фестивале выступали более 40 музыкальных групп из разных городов. Гран-при «Подбелка-2022» получила группа Gangsters.

Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, Агентство развития туризма Рязанской области. Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing». Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

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