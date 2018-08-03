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22:11, 3 августа 2018 1 156
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Гран-при фестиваля «Подбелка-2018» получил «John Lemon»

Гран-при фестиваля «Подбелка-2018» получил «John Lemon»

Гран-при «Подбелки-2018» получила группа «John Lemon». Победителя фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего праздника. Солистку группы наградил директор RZN.info Антон Михайлов. Он отметил, что коллектив стал безоговорочным лидером голосования.

Победителем «Поэтической сцены» признали Алину Токмачеву, которая читала стихи Маяковского. Остальные поэты и музыканты получили дипломы участников фестиваля.

Продюсер «Подбелки» Дмитрий Гавердовский подчеркнул, что в этом году количеством зрителей удивила молодежная площадка, на которой танцевали брейк-данс и читали рэп. «С каждым годом фестиваль становится все ярче и интереснее, но мы намерены лишь повышать эту планку», — заключил Гавердовский.

Напомним, RZN.info является учредителем и организатором фестиваля «Подбелка» и проводит его с 2011 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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