Гран-при фестиваля «Подбелка-2018» получил «John Lemon»

Гран-при «Подбелки-2018» получила группа «John Lemon». Победителя фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего
Победителем «Поэтической сцены» признали Алину Токмачеву, которая читала стихи Маяковского. Остальные поэты и музыканты получили дипломы участников фестиваля.
Продюсер «Подбелки» Дмитрий Гавердовский подчеркнул, что в этом году количеством зрителей удивила молодежная площадка, на которой танцевали брейк-данс и читали рэп. «С каждым годом фестиваль становится все ярче и интереснее, но мы намерены лишь повышать эту планку», — заключил Гавердовский.
Напомним, RZN.info является учредителем и организатором фестиваля «Подбелка» и проводит его с 2011 года.