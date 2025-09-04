На мосту через Оку в Рязани провели рейд по большегрузам

На мосту через Оку в Рязани провели рейд по большегрузам. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба регионального минтранса.

С февраля 2025 года на мосту через Оку ввели ограничения максимальной нагрузки для грузового транспорта до 30 тонн.

«Несмотря на установку соответствующих дорожных знаков, отдельные машины продолжают нарушать правила. Они создают дополнительную нагрузку на мост, что ведет к его ускоренному износу и разрушению», — заявили в минтрансе.

Сотрудники Ространснадзора и Дирекции дорог Рязанской области провели рейд, во время которого остановили несколько автомобилей с перегрузом. Водителям грозят штрафы.

Напомним, ограничения ввели с 20 февраля 2025 года. Они будут действовать по 19 марта 2026 года.

Фото: рязанский минтранс