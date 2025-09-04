Рязань
На мосту через Оку в Рязани провели рейд по большегрузам
Фото: рязанский минтранс