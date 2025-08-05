Власти назвали причину заторов на мосту через Оку и рассказали о его состоянии

По словам зампреда правительства, к 20 октября эксперты должны предоставить отчет о техсостоянии моста через Оку. Сейчас на Солотчинском мосту действует ограничение скорости до 50 км/ч. На части дороги, где ранее вышел из строя один из семи деформационных швов, — до 20 км/ч. «С 20 августа приступим к мониторингу объекта. Водителям предлагаются альтернативные проезды, Отмечу, большинство заторов возникают на мосту из-за ДТП по причине невнимательности водителей. Призываем всех участников дорожного движения быть бдительнее», — рассказал Супрун. Губернатор Павел Малков сообщил, что поменять покрытие на мосту нельзя из-за его ухудшающегося состояния. «Не за горами новые ограничительные меры. Пока не построим новый мост, нужно любой ценой сохранить работоспособность этого», — отметил Малков.

Глава минтранса и зампред правительства Павел Супрун заявил, что большинство заторов на Солотчинском мосту происходят из-за ДТП и невнимательности водителей. Он сказал об этом на заседании регправительства во вторник, 5 августа.

По словам зампреда правительства, к 20 октября эксперты должны предоставить отчет о техсостоянии моста через Оку.

Сейчас на Солотчинском мосту действует ограничение скорости до 50 км/ч. На части дороги, где ранее вышел из строя один из семи деформационных швов, — до 20 км/ч.

«С 20 августа приступим к мониторингу объекта. Водителям предлагаются альтернативные проезды, Отмечу, большинство заторов возникают на мосту из-за ДТП по причине невнимательности водителей. Призываем всех участников дорожного движения быть бдительнее», — рассказал Супрун.

Губернатор Павел Малков сообщил, что поменять покрытие на мосту нельзя из-за его ухудшающегося состояния.

«Не за горами новые ограничительные меры. Пока не построим новый мост, нужно любой ценой сохранить работоспособность этого. И еще раз просьба — активнее информировать жителей о состоянии, что можно, что нельзя делать на мосту», — отметил Малков.

Напомним, 29 июля вышел из строя на мосту деформационный шов — одна из ключевых деталей сооружения. Дорожные службы выполнили аварийно-восстановительные работы для обеспечения пропускной способности моста. По данным минтранса, до 15 августа эксперты внесут предложения по ремонту этого элемента.

Рязанцы регулярно жалуются на 10-балльные заторы на Солотчинском мосту.