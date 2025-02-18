Минтранс: превышение массы грузовых машин на мосту через Оку может привести к его аварийному состоянию

На мосту через Оку на автодороге Спас-Клепики — Рязань вводят ограничения для проезда грузового транспорта. Водителей предупредили, что превышение рекомендованной массы или сокращение дистанции может привести к ухудшению состояния моста и даже к его аварийному состоянию.

На мосту через Оку на автодороге Спас-Клепики — Рязань введут ограничения для проезда грузового транспорта. Водителей предупредили, что состояние моста может ухудшиться при превышении массы автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

Вводятся следующие ограничения:

проезд для грузового транспорта свыше 30 тонн запрещен;

минимальное расстояние между транспортными средствами — 40 метров;

грузовые автомобили могут двигаться только по правой полосе.

Отмечается, что для транспортных средств общей массой от 30 до 69 тонн проезд возможен только в контролируемом режиме при отсутствии на мосту других транспортных средств. В этом случае потребуется полностью остановить движение в обоих направлениях по всем полосам.

Водителей предупредили, что превышение рекомендованной массы или сокращение дистанции может привести к ухудшению состояния моста и даже к его аварийному состоянию.

Чтобы обеспечить безопасность при перевозках, минтранс попросил водителей:

поддерживать общую массу грузового транспорта до 30 тонн;

организовывать площадки накопления и перегрузки транспортных средств;

использовать альтернативные маршруты.

Для осуществления перевалки грузов предложили площадка в районе поста Госавтоинспекции, расположенном по адресу: Солотчинское шоссе, 31.

Напомним, временные ограничения движения для грузовых автомобилей с общей массой свыше 30 тонн вводятся с 20 февраля 2025 года.