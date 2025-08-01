Минтранс: Солотчинский мост находится в предаварийном состоянии

Отмечается, что 29 июля вышел из строя деформационный шов — одна из ключевых деталей сооружения. Дорожные службы выполнили аварийно-восстановительные работы для обеспечения пропускной способности моста. По данным минтранса, эксперты до 15 августа внесут предложения по ремонту этого элемента. Напомним, движение автомобилей по правой полосе моста в направлении Рязани ограничили до 20 км/ч.