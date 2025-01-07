Малков: на мосту через Оку будут ужесточаться ограничения

«Уже вынуждены ограничивать движение большегрузного транспорта по нему — увеличили интервал прохождения грузовиков. Ограничения постепенно будут ужесточаться для большегрузного транспорта. К сожалению, это вынужденные меры, но иначе мы лишимся моста еще раньше, чем прогнозируют эксперты», — заявил политик.

На мосту через Оку в Рязани будут ужесточаться ограничения. Об этом в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024» заявил губернатор Павел Малков.

«Уже вынуждены ограничивать движение большегрузного транспорта по нему — увеличили интервал прохождения грузовиков. Ограничения постепенно будут ужесточаться для большегрузного транспорта. К сожалению, это вынужденные меры, но иначе мы лишимся моста еще раньше, чем прогнозируют эксперты», — заявил политик.

Ранее он сообщил, что солотчинский мост нужно ликвидировать и строить заново. К этому вопросу власти намерены вернуться после строительства нового моста через Оку в районе Дядькова.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2024».