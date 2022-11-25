Малков: мост через Оку в Рязани сможет проработать максимум семь лет

Губернатор заявил, что на мосту продолжат «латать» покрытие, пока не появится новый мост-дублер.

Мост через Оку в Рязани сможет проработать максимум семь лет. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил губернатор Павел Малков во время прямой линии.

Ему пожаловались на ямы Солотчинского моста и поинтересовались ремонтом дороги. Малков заявил, что на мосту продолжат «латать» покрытие, пока не появится новый мост-дублер.

«Ситуация с мостом плачевная… Ему требуется капремонт, по заключению экспертов он сможет проработать пять — максимум семь лет. Потом его надо закрывать на реконструкцию ключевых элементов», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что до сих пор «не получил ответ, кто виноват в некачественном ремонте покрытия» на мосту, который проходил в 2018 году.