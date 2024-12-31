Малков: мост через Оку нужно ликвидировать и строить заново

Мост через Оку нужно ликвидировать и строить заново. Об этом в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024» заявил губернатор Павел Малков.

«Мост через Оку — это, пожалуй, главная проблема Рязанской области. Существующий мост построен по неудачному проекту. Другие мосты в нашей стране, которые возводили по нему, сейчас уже не функционируют. Вердикт всех ведущих проектных институтов, к сожалению, однозначный.

Надо его полностью ликвидировать и строить заново. Если мы начнем этим заниматься, то на несколько лет лишим регион главного сообщения с Солотчей, несколькими райцентрами и трассы на Владимир и Нижний Новгород», — заявил глава региона.

Он отметил, что по мосту ежедневно проезжает около 45-50 тысяч автомобилей. Малков подчеркнул, что проектная работа и экспертиза нового моста через Оку завершилась.

«Окончательная стоимость — 27,8 миллиардов рублей. Нас поддержали на федеральном уровне, предусмотрели уже 18,9 миллиардов.

В следующем году мы готовы приступать к работам. Срок строительства нового моста после утверждения проекта — три года и десять месяцев. Рассчитываем завершить его раньше. Это не только мост, но и все подъездные пути, вся транспортная обвязка», — подчеркнул глава региона.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2024».