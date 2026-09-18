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Подрядчика оштрафовали за повышение этажности здания в центре Рязани
Подрядчика оштрафовали за повышение этажности дома № 74б на улице Свободы в центре Рязани. Об этом сообщили в горадминистрации в соцсетях. В ответ на обращение жителя представители ведомства пояснили, что дальнейшее возведение этажей не планируется. Разрешение на строительство пятого этажа отсутствует, в связи с чем застройщик привлечен к административной ответственности. Сумму штрафа не уточнили. Дополнительно в администрации уточнили, что изначальный проект здания предусматривает четырехэтажный односекционный дом с подвалом и подземной парковкой. Контроль за соблюдением технических норм и проектной документации возложен на Государственную инспекцию строительного надзора Рязанской области, куда жители могут обратиться за дополнительными разъяснениями.

Подрядчика оштрафовали за повышение этажности дома № 74б на улице Свободы в центре Рязани. Об этом сообщили в горадминистрации в соцсетях.

В ответ на обращение жителя представители ведомства пояснили, что дальнейшее возведение этажей не планируется. Разрешение на строительство пятого этажа отсутствует, в связи с чем застройщик привлечен к административной ответственности. Сумму штрафа не уточнили.

Дополнительно в администрации уточнили, что изначальный проект здания предусматривает четырехэтажный односекционный дом с подвалом и подземной парковкой. Контроль за соблюдением технических норм и проектной документации возложен на Государственную инспекцию строительного надзора Рязанской области, куда жители могут обратиться за дополнительными разъяснениями.

Напомним, недавно опубликовали положительное заключение комиссии по публичным слушаниям по вопросу повышения этажности дома до пяти этажей. Изначально планировали возвести три этажа.

Четвертый этаж начали строить до одобрения на публичных слушаниях. В феврале 2026 года власти разрешили увеличить этажность здания до пяти этажей, а после запретили, ссылаясь на нарушения законодательства.