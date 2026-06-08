Мэрия отменила «разрешение» строить пятиэтажный дом вместо трёх на улице Свободы

Речь идет об участках в районе дома № 74-б на улице Свободы. Мэрия отменила изменения проекта планировки территории, которая подлежит развитию, от 24 февраля 2026 года. Согласно постановлению администрации города, решение принято на основании предписания об устранении нарушений законодательства. Напомним, слушания по проекту изменений в документацию состоялись 12 февраля 2026 года. Согласно представленному докладу, повышается высота строящегося объекта на пересечении улиц Свободы и Маяковского. Предполагалось, что новый многоквартирный дом станет пятиэтажным. Позже комиссия одобрила внесение изменений в проект.

Изменения проекта планировки улицы Свободы в Рязани отменены мэрией. Соответствующая информация опубликована в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет об участках в районе дома № 74-б на улице Свободы. Мэрия отменила изменения проекта планировки территории, которая подлежит развитию, от 24 февраля 2026 года. Согласно постановлению администрации города, решение принято на основании предписания об устранении нарушений законодательства.

Напомним, слушания по проекту изменений в документацию состоялись 12 февраля 2026 года. Согласно представленному докладу, повышается высота строящегося объекта на пересечении улиц Свободы и Маяковского. Предполагалось, что новый многоквартирный дом станет пятиэтажным.

Позже комиссия одобрила внесение изменений в проект.