Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.00 / 75.20 08/06 17:30
Нал. EUR 89.00 / 90.10 08/06 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
932
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 598
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 058
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мэрия отменила «разрешение» строить пятиэтажный дом вместо трёх на улице Свободы
Речь идет об участках в районе дома № 74-б на улице Свободы. Мэрия отменила изменения проекта планировки территории, которая подлежит развитию, от 24 февраля 2026 года. Согласно постановлению администрации города, решение принято на основании предписания об устранении нарушений законодательства. Напомним, слушания по проекту изменений в документацию состоялись 12 февраля 2026 года. Согласно представленному докладу, повышается высота строящегося объекта на пересечении улиц Свободы и Маяковского. Предполагалось, что новый многоквартирный дом станет пятиэтажным. Позже комиссия одобрила внесение изменений в проект.

Изменения проекта планировки улицы Свободы в Рязани отменены мэрией. Соответствующая информация опубликована в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет об участках в районе дома № 74-б на улице Свободы. Мэрия отменила изменения проекта планировки территории, которая подлежит развитию, от 24 февраля 2026 года. Согласно постановлению администрации города, решение принято на основании предписания об устранении нарушений законодательства.

Напомним, слушания по проекту изменений в документацию состоялись 12 февраля 2026 года. Согласно представленному докладу, повышается высота строящегося объекта на пересечении улиц Свободы и Маяковского. Предполагалось, что новый многоквартирный дом станет пятиэтажным.

Позже комиссия одобрила внесение изменений в проект.